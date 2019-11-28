ЦСКА — «Лудогорец»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 28 ноября, в матче группового этапа Лиги Европы встретятся ЦСКА и «Лудогорец». Встреча начнётся в 20:55 мск.



Букмекеры с серьёзным перевесом считают фаворитом хозяев поля, но насколько правы эксперты в своих котировках? В первом круге болгары выиграли 5:1, у ЦСКА пока ни одной победы в Лиге Европы, а за последние 15 матчей у «Лудогорца» 13 викторий и лишь пара поражений. Обе неудачи «орлов» пришлись на поединки с «Эспаньолом».



Впереди у команды Виктора Гончаренко два важнейших матча в РПЛ. ЦСКА способен укрепить свои позиции в битве за прямую путёвку в Лигу чемпионов (а с финансовой моделью «армейцев» это необходимо). Нужно ли красно-синим давать дополнительную нагрузку основе, когда лидеры и так измотаны игрой на два фронта за клуб и выступлениями за сборные?



ЦСКА с уважением относится к собственным болельщикам и не станет валять дурака, но и рассчитывать на искромётный футбол от «армейцев» не стоит. Приоритеты красно-синих очевидны, поэтому за коэффициент 1.88 мы сделаем ставку на победу «Лудогорца» или ничью. «Эспаньол» — единственная команда, которая в нынешнем сезоне сумела одолеть «орлов», а это говорит о многом.



Да, «Лудогорец» выступает в достаточно слабом чемпионате, однако в одной только Лиге Европы болгарский клуб провёл десяток поединков с учётом квалификации. Про удачную серию ЦСКА мы уже упомянули, но каждая победа даётся «армейцам» с огромным трудом.



Во внутренних турнирах ЦСКА периодически дожимает соперников, однако в Лиге Европы у «армейцев» пока только один гол за четыре матча. «Лудогорец» стратегически устроит ничья, поэтому гости смогут спокойно отдать инициативу и действовать на контратаках. В позиционном нападении у команды Виктора Гончаренко всё ещё хватает проблем. Игра пойдёт на три результата, а букмекеры дают коэффициент 1.88 на Х2. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10 000 рублей!