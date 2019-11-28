«Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Металлург» Мг — ЦСКА в рамках регулярного сезона КХЛ.
Ставка: меньше 5 шайб в матче за 1.60.
«В Магнитогорске большой матч, гостит ЦСКА, а это всегда хороший раздражитель, в какой бы форме он ни находился. Сейчас эта самая форма не на вершине успеха. До матча с «Трактором» было пять поражений в шести встречах. Победа была в Челябинске, но какая — волевая. Хотя это же «Трактор» — команда, которая в беде.
У «Магнитки» сейчас всё плохо — пять поражений подряд. Недавно проиграли «Барысу», но за пределами основного времени. Дома «Барысу» — это тоже достаточно больно.
Две команды, находящиеся в нетоповом состоянии, играют в непривлекательный хоккей. Давно «Магнитка» не побеждала ЦСКА. Рискну предположить, что эта серия может прерваться. Но однозначно сказать, кто в этой паре фаворит, я пока не могу.
«Магнитка» на ЦСКА соберётся и даст качественный бой. Думаю, что закрытая игра нас ждёт в Магнитогорске, поэтому предполагаю, что будет низ», — сказал Казанский.
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