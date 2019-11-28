Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

«Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ

«Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ
Ставки 0

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Металлург» Мг — ЦСКА в рамках регулярного сезона КХЛ.

Ставка: меньше 5 шайб в матче за 1.60.

«В Магнитогорске большой матч, гостит ЦСКА, а это всегда хороший раздражитель, в какой бы форме он ни находился. Сейчас эта самая форма не на вершине успеха. До матча с «Трактором» было пять поражений в шести встречах. Победа была в Челябинске, но какая — волевая. Хотя это же «Трактор» — команда, которая в беде.

У «Магнитки» сейчас всё плохо — пять поражений подряд. Недавно проиграли «Барысу», но за пределами основного времени. Дома «Барысу» — это тоже достаточно больно.

Две команды, находящиеся в нетоповом состоянии, играют в непривлекательный хоккей. Давно «Магнитка» не побеждала ЦСКА. Рискну предположить, что эта серия может прерваться. Но однозначно сказать, кто в этой паре фаворит, я пока не могу.

«Магнитка» на ЦСКА соберётся и даст качественный бой. Думаю, что закрытая игра нас ждёт в Магнитогорске, поэтому предполагаю, что будет низ», — сказал Казанский.

«Металлург» — ЦСКА. Прогноз: Никитин продлит серию поражений магнитогорцев
ММг набрал одно очко в четырёх последних встречах при ужасной игре спецбригад.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019