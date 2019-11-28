«Лацио» — ЧФР: прогноз Нобеля Арустамяна на игру Лиги Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы сезона-2019/20 «Лацио» — «ЧФР Клуж».
Ставка: обе забьют — нет за 2.25.
«У «Лацио» ужасно идут дела в Лиге Европы, у команды очень сложное положение. И матч с ЧФР, я думаю, простым для римлян не будет.
Удивительно, что в Италии у римлян, напротив, всё хорошо, Иммобиле забивает много и играет достойно.
Мне кажется, что раз уж «Лацио» играет дома, то должен выигрывать. Но другое дело, что в Лиге Европы на самом деле ничего не получается у команды. Видимо, просто команда делает ставку на Серию А.
Но в матче с румынами жду упорной борьбы. И моя ставка — «обе забьют — нет». Думаю, что в этом противостоянии оборона возьмёт верх над атакой», — сказал Арустамян.
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