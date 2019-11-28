«Краснодар» — «Базель»: прогноз «Чемпионата». Бонус до 10 000 рублей за ставку

Сегодня, 28 ноября, в матче группового этапа Лиги Европывстретятся «Краснодар» и «Базель». Встреча начнётся в 18:50 мск.



«Краснодар» считается фаворитом в поединке с «Базелем», с чем мы полностью согласны. Виктория хозяев поля идёт за коэффициент 1.8, и здесь не стоит мудрить. Если «Трабзонспор» сумеет дома не проиграть «Хетафе», а «быки» наберут три очка в соперничестве со швейцарцами, то в заключительном туре команду Мурада Мусаева устроит ничья.



Такой расклад куда более приятен для поклонников российского футбола. Разумеется, «быки» постараются победить при любом раскладе. «Краснодар» думает о своих болельщиках и репутации. Клуб Сергея Галицкого ответственно подходит к выступлению в еврокубках, поэтому хозяева приложат максимум усилий.



Из-за неудачных выступлений в еврокубках российский футбол подвергается критике, однако стоит смотреть правде в глаза: РПЛ значительно сильнее швейцарской Суперлиги, а «Краснодар» в разы талантливее «Базеля». Первое утверждение подкрепляется рейтингом УЕФА, а второе – стоимостью составов клубов.



У «быков» должок перед швейцарцами за унизительные 0:5, полученные 19 сентября в Базеле. За прошедшее время красно-синие, пожалуй, слегка сбавили обороты, а «Краснодар» наоборот стал действовать куда стабильнее. Команда Мурада Мусаева учтёт прошлые ошибки и улучшит свои шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Победа хозяев с коэффициентом 1.80. Поставьте на это и получите бесплатную ставку до 10000 рублей!



«Краснодар» — «Базель». Прогноз: «быки» реабилитируются за унизительные 0:5 «Быки» постоят за честь российского футбола и одержат третью победу подряд в Лиге Европы.