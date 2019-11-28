ЦСКА — «Лудогорец»: прогноз Егора Титова на встречу Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Лудогорец» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Ставка: «Лудогорец» забьёт минимум 1 гол за 2.08.
«Немножко удивился, посмотрев статистику «Лудогорца». За последние 17 матчей лишь 6 мячей пропущено в национальных турнирах. Это совсем трудно соотнести с тем образом, который есть у «Лудогорца» в еврокубковых встречах. В Европе гораздо чаще команда пропускает. Здесь достаточно вспомнить матч с «Эспаньолом» и шесть пропущенных мячей. И дома тоже болгарский клуб уступил испанцам.
Играть с этой командой можно и нужно. Но у ЦСКА как-то совсем не идёт в Лиге Европы в этом сезоне. Очень плохо всё с реализацией. Моменты вроде бы есть, но не получается забить. Дома ещё ни одного гола. Сложно приходится ЦСКА, когда нужно вскрывать оборону. А здесь «Лудогорец» явно закроется и будет рассчитывать на ребят из группы атаки. А там собраны очень шустрые, техничные исполнители. У ЦСКА же в защите сплошь молодёжь. Карпов, Дивеев… Не хватает им опыта и умений.
Так что наверняка ЦСКА снова дома пропустит. Нравится ставка, что болгары забьют больше 1 мяча», — сказал Титов.
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