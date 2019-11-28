«Астана» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Астана» — «Манчестер Юнайтед» в рамках групповой стадии Лиги Европы.



Ставка: победа «Астаны» за 2.94.



«Здесь можно говорить о разнице в классе. Правда, в матче на «Олд Траффорд» это не сильно бросалось в глаза. «Астана» тут устроилась на 0:11 в двух матчах против АЗ. И это больно.



Но всё меняется. Тот состав, который повёз Сульшер на матч, — это даже не юношеский. Здесь разница в мотивации будет просто огромная. Футболисты из «Астаны» должны понимать, что это один из главных матчей в истории команды. А сейчас именно так говорят. Невероятный ажиотаж в городе перед этой игрой. Хозяева полноценно готовятся к этой игре. Против совсем молодого «МЮ», где практически нет игроков основы, «Астана» сможет набрать очки и победить.



Да, на групповой стадии «Астаной» забит всего один мяч, но в этом матче будет совсем другое дело. Плюс разница в мотивации. Все предыдущие встречи можно забить. «Астана» может обыграть гостей», — сказал Казанский.

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