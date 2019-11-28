«Арсенал» — «Айнтрахт»: прогноз Рината Билялетдинова на встречу Лиги Европы

Бывший футболист, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, экс-наставник «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов дал прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы 2019/20 «Арсенал» Лондон — «Айнтрахт».



Ставка: «Арсенал» выиграет и обе забьют за 3.05.



«Хорошая вывеска в этом матче Лиги Европы. Англия против Германии в еврокубках — это всегда особая интрига, всегда борьба и накал страстей.



Я поставлю на «Арсенал», который играет дома, на «Эмирейтс». Но главная причина — это гений Эмери. Сделаю реверанс в его сторону. Это очень сильный специалист, что было видно, ещё когда он работал в России, он это упорно доказывает и после периода в нашей стране.



Да, сейчас не всё хорошо складывается у «Арсенала» в английском первенстве, но должно команду наконец прорвать. Да и в Лиге Европы другое дело — тут команда уверенно лидирует в группе и должна обеспечивать себе выход в плей-офф.



Тем более что у «Айнтрахта» проблемы в последних матчах, имеет место серия из поражений. Впрочем, я уверен, что немцы планируют побороться за выход в плей-офф Лиги Европы и приложат максимум усилий для набора очков в Лондоне.



Я верю, что у них получится забить, но этого не хватит даже для ничьей. «Арсенал» дома будет не остановить», — сказал Билялетдинов.



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