«Металлург» – ЦСКА: прогноз Александра Кожевникова на игру КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» – ЦСКА.



Ставка: ничья в основное время за 3.90.



«Магнитка» сейчас хорошо выступает, выкарабкивается, да и пора бы уже. Правда, «Барысу» со счётом 1:2 уступила. При этом у ЦСКА более-менее всё получается в последнее время, но они еле-еле, на последнем дыхании, додавили «Трактор» — 3:2. Так матч-то выездным был, ничего удивительного, ребята просто отскочили.



Я заметил, что все коллективы на спаде сейчас, однако «армейцы» более живая дружина, в отличие от «сталеваров». Пока ни у тех, ни у других мы не наблюдаем нормального и должного выступления. Очки они, конечно, набирают, но что-то больно тяжело им это даётся. Я вам предлагаю следующие исходы: ничья по результатам основного времени, а также победа гостей в овертайме или в серии послематчевых бросков.



У уральцев уже три поражения подряд. Могут ли они собраться и настроиться на этот поединок перед родными трибунами? Вы знаете, я сомневаюсь. Подопечные Воробьёва серьёзно подсели, игры нет, проблемы с составом — три хоккеиста временно отсутствуют. А вот москвичи соберутся, и у них, скорее всего, всё получится.



У ЦСКА нападения толком нет, с большинством трудности. Но есть Капризов, такой, знаете ли, «решала». Я говорил накануне про него уже. «Магнитка» хороша, да, но пропускает по одной-две шайбочки за 60 минут. Если мы всё в совокупности возьмём и сложим, то, с учётом происходящего, вообще равные команды встречаются. При этом перевес пойдёт в сторону ЦСКА. Коллектив у них сейчас более наигранный, пусть и с отдельными проблемами. Нет свежести у ребят, устали они. «Металлург» дома испытывает колоссальнейшие трудности. Нет ударного звена, положительного результата. Так что «армейцев», за счёт их мастерства, ждёт успех, но вне отведённого регламентом времени», — сказал Кожевников.

«Металлург» — ЦСКА. Прогноз: Никитин продлит серию поражений магнитогорцев ММг набрал одно очко в четырёх последних встречах при ужасной игре спецбригад.