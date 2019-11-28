ЦСКА — «Лудогорец»: прогноз Дениса Казанского на Лигу Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч ЦСКА — «Лудогорец» в рамках групповой стадии Лиги Европы.



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.87.



«ЦСКА, к большому сожалению, остался без еврокубковой весны. Сам виноват, тут ничего не поделаешь. Думаю, что сейчас нужно распределить силы на чемпионат России, вот что очень важно для команды Гончаренко. Мы видим, как нестабильно играет ЦСКА.



«Лудогорец» — соперник тяжёлый. В группе всё держит под контролем. Последним матчем будет домашняя встреча с «Ференцварошем». В принципе, там можно будет всё решить, хотя и досрочно всё будет понятно. Думаю, что у «Лудогорца» будет рука на пульсе. Если вдруг что-то не так пойдёт в Москве, то дома с «Ференцварошем» всё будет понятно. Команда сейчас в хорошей форме. Восемь матчей не проигрывает, половина из них на выезде, а в трёх матчах не пропускал. В общем, «Лудогорец» находится в очень неплохой форме. Вояж в Москву, как мне представляется, опасений не вызывает.



Думаю, что ЦСКА спокойно будет относиться к этой встрече, всё отлично понимая. Опять же не забывая о том, что будет в выходные. Это сейчас важнее. «Лудогорцу» всё это благоволит. В этой игре я много мячей не жду. Полагаю, что будет низ», — сказал Казанский.

ЦСКА – «Лудогорец». Прогноз: «армейцы» останутся без побед в Лиге Европы Букмекеры считают фаворитом команду, у которой одно очко за четыре тура. Оптимистично.