«Арсенал» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Айнтрахт» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.76.



«Очень интересная игра в Лиге Европы. Немцы в прошлом сезоне поняли, что такое играть в Англии. Правда, играли против «Челси». Но «Айнтрахт» старался оставаться максимально собранным и сконцентрированным. Он точно сам ничего сопернику не дарил.



Мне кажется, что нынешний «Арсенал» — это не та команда, которую кто-то будет бояться в этом турнире. У «Арсенала» много проблем в своем чемпионате. Не факт, что он их решит при переходе на Лигу Европы. Какая-то ротация состава точно будет.



В общем, мне кажется, «Айнтрахт» может ставить перед собой очень амбициозные задачи при выезде в Лондоне. А ставку выберу «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча». Коэффициент — 1,76. Мне кажется, в атаке обе команды в атаке сильнее, чем в обороне. Нужно просто исходить из этих их качеств. Голов в матче должно быть много», — сказал Андронов.



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