«Александрия» — «Вольфсбург»: прогноз Алексея Андронова на Лигу Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Александрия» — «Вольфсбург» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: победа «Вольфсбурга» с форой (-1) за 2.03.



«Для украинского клуба прикольное приключение получилось. И в принципе, наверное, можно признать, что «Александрия» неплохо смотрелась в Лиге Европы, если посмотреть на состав, понимать при этом, каким сейчас является чемпионат Украины. Там только две команды ставят перед собой серьёзные задачи, и то между ними большой разрыв. Так что выступление «Александрии» вызывает только уважение.



В случае с «Вольфсбургом» «Александрия» столкнется с очень прагматичным соперником, который приедет исключительно за результатом. У «Вольфсбурга», несмотря на его форму и не очень удачное выступление на внутренней арене, всё для этого есть. Ну и достаточно большой еврокубковый опыт у него тоже имеется.



Думаю, немцы матч выиграют. Ставка на «Вольфсбург» с форой (-1) и коэффициентом 2.03 мне представляется оптимальной. Слишком большой коэффициент на ставку, которая подразумевает расход», — сказал Андронов.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.