«Астана» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Астана» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет за 1.45.
«Астана» проиграла в этой Лиге Европы все, что только можно, а «Манчестер», напротив, надежно играет в обороне и выигрывает.
Коэффициент на ставку, что «Манчестер» не проиграет, достаточно высокий для такого противостояния — около 1,5. Мне кажется, что на этом можно выиграть хорошие деньги.
Второй вопрос — забьет или не забьет «Астана» в домашнем матче? Мне кажется, что казахстанский клуб против этого «Манчестера», с таким составом и такой неплохой игрой именно в Европе, забить дома не сумеет. Слишком уж высока разница в классе.
Третий вопрос — ждать ли крупной победы от манкунианцев в этом матче? Верховой окажется игра или нет? Я думаю, что нет, потому что есть такой фактор, как усталость и расстояние. Все-таки из Англии в Казахстан лететь неблизко. Также есть разница во времени.
Эти факторы, мне кажется, не дают нам с вами особых оснований предполагать, что игра завершится разгромной победой «МЮ». Мне кажется, что гости выиграют скромно, со счетом 1:0 или 2:0», — сказал Казаков.
- 28 ноября 2019
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
08:00
- 27 ноября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30