«Астана» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Астана» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет за 1.45.



«Астана» проиграла в этой Лиге Европы все, что только можно, а «Манчестер», напротив, надежно играет в обороне и выигрывает.



Коэффициент на ставку, что «Манчестер» не проиграет, достаточно высокий для такого противостояния — около 1,5. Мне кажется, что на этом можно выиграть хорошие деньги.



Второй вопрос — забьет или не забьет «Астана» в домашнем матче? Мне кажется, что казахстанский клуб против этого «Манчестера», с таким составом и такой неплохой игрой именно в Европе, забить дома не сумеет. Слишком уж высока разница в классе.



Третий вопрос — ждать ли крупной победы от манкунианцев в этом матче? Верховой окажется игра или нет? Я думаю, что нет, потому что есть такой фактор, как усталость и расстояние. Все-таки из Англии в Казахстан лететь неблизко. Также есть разница во времени.



Эти факторы, мне кажется, не дают нам с вами особых оснований предполагать, что игра завершится разгромной победой «МЮ». Мне кажется, что гости выиграют скромно, со счетом 1:0 или 2:0», — сказал Казаков.



«Астана» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: Нур-Султан не увидит победы любимцев У «Астаны» 0 очков в группе, а последний официальный матч был сыгран 10 ноября.