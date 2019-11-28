«Трабзонспор» – «Хетафе»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы сезона-2019/20 «Трабзонспор» – «Хетафе».



Ставка: ничья за 3.95.



«На первый взгляд, игра не имеет большого турнирного значения. «Трабзонспор» после двух поражений от «Краснодара» не имеет шансов на выход в плей-офф: у турецкого клуба – 1 очко, у «Базеля» – 10, у «Краснодара» и «Хетафе» – по 6. А для испанцев всё в любом случае решится в последней игре с «Краснодаром».



Но на самом деле обоим клубам нужна победа. «Трабзонспор» – неслабая команда, она захочет подарить праздник своим болельщикам и выиграть последний домашний матч в Европе. Дома эта команда всегда опасна. «Хетафе» же перед решающей встречей с «Краснодаром» нужно иметь преимущество перед российским клубом.



Так что это будет игра прежде всего на результат. Не жду открытого футбола, особенно учитывая характер «Хетафе», команды, которая берёт организованностью и дисциплиной, а не яркой игрой. Скорее всего, голов будет немного.



Из-за турнирного положения «Хетафе» считается фаворитом, но этой команде сложно играть на два фронта (Ла Лига и Лига Европы), а «Трабзонспор» не так уж слаб. Скорее всего, в этом матче нас ждёт ничья. Предлагаю поставить на этот исход», — сказал Гратакос.



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