ЦСКА – «Лудогорец»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Лиги Европы

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы ЦСКА – «Лудогорец».
Ставка: победа ЦСКА за 2.10.
«Я уверен, что после сокрушительного поражения в Разграде со счётом 1:5 в первом туре группового этапа Лиги Европы футболисты ЦСКА захотят взять реванш у болгарского клуба и приложат максимум усилий для того, чтобы добыть три очка в этом матче.
Подопечные Гончаренко провели тяжёлый поединок во внутреннем первенстве с «Крыльями Советов». Видно, что у команды ещё далеко не всё получается как в обороне, так и в атаке. Поэтому очень тяжело предсказать количество голов в предстоящей игре с «Лудогорцем».
Если гости сыграют смело и не станут отсиживаться большими силами в обороне, то ЦСКА будет проще раскрыть свой атакующий потенциал, используя свободные зоны для быстрых атак. Если же болгары закроются на своей половине поля, то «армейцам» будет тяжело взломать насыщенную оборону гостей. Однако я не сомневаюсь, что хотя бы раз московский клуб сможет огорчить соперника и добыть первую победу в этом групповом этапе Лиги Европы», — сказал Непомнящий.
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