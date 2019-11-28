ЦСКА – «Лудогорец»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Лиги Европы

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч группового этапа Лиги Европы ЦСКА – «Лудогорец».



Ставка: победа ЦСКА за 2.10.



«Я уверен, что после сокрушительного поражения в Разграде со счётом 1:5 в первом туре группового этапа Лиги Европы футболисты ЦСКА захотят взять реванш у болгарского клуба и приложат максимум усилий для того, чтобы добыть три очка в этом матче.



Подопечные Гончаренко провели тяжёлый поединок во внутреннем первенстве с «Крыльями Советов». Видно, что у команды ещё далеко не всё получается как в обороне, так и в атаке. Поэтому очень тяжело предсказать количество голов в предстоящей игре с «Лудогорцем».



Если гости сыграют смело и не станут отсиживаться большими силами в обороне, то ЦСКА будет проще раскрыть свой атакующий потенциал, используя свободные зоны для быстрых атак. Если же болгары закроются на своей половине поля, то «армейцам» будет тяжело взломать насыщенную оборону гостей. Однако я не сомневаюсь, что хотя бы раз московский клуб сможет огорчить соперника и добыть первую победу в этом групповом этапе Лиги Европы», — сказал Непомнящий.

ЦСКА – «Лудогорец». Прогноз: «армейцы» останутся без побед в Лиге Европы Букмекеры считают фаворитом команду, у которой одно очко за четыре тура. Оптимистично.