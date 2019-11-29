«Торпедо» — «Динамо» М: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Москва.



Ставка: победа «Торпедо» с учетом ОТ за 1.80.



«Большой матч в Нижнем Новгороде – торпедовцы наконец-то возвращаются домой после турне, которое не принесло очков вообще. Это для команды в какой-то степени сюрприз после великолепной домашней серии, когда она одержала три победы подряд. Теперь три поражения подряд, и вот возвращение на родной лёд, игра с «Динамо». В этом году команды уже встречались, победили москвичи.



Я бы обратил внимание на то, что на выезде динамовцы пропускают довольно много. Против «Йокерита» и «Нефтехимика» команда выглядела не очень здорово. Теперь столичным хоккеистам предстоит вояж в Нижний Новгород, где их будет встречать очень играющая команда.



Я думаю, что здесь серия «Торпедо» прервётся. Динамовцы показали качественный хоккей против «Локомотива», но играет команда с перепадами, а «Торпедо» необходимо возвращаться в хорошую форму. Домашний лёд и такой соперник – классный повод, поэтому в этой встрече победит «Торпедо», — сказал Казанский.



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