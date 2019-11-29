Емельяненко – Кокляев: прогноз Эдуарда Вартаняна на поединок

Российский профессиональный боец MMA, обладатель Кубка мира, участник MMA-турниров «Охотники за головами», «Колизей» и «Легенда» Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Александр Емельяненко – Михаил Кокляев, который пройдёт в рамках Fight Nights Global.



Ставка: победа Емельяненко за 1.20.



«Бой Кокляева и Емельяненко ответит на извечный вопрос: кто же сильнее — пауэрлифтер или профессиональный боксёр? Предстоящий поединок будет проходить по правилам бокса: четыре раунда по три минуты.



Естественно, больше преимуществ на стороне Емельяненко: тактические, технические умения, большой опыт и многое другое.



Единственная возможность, которая есть у Кокляева, это показать свой бойцовский дух и выстоять весь бой, это будет для него достижением. Квинтэссенцией его подготовки, конечно, будет нокаут или победа судейским решением, и он это понимает. Будет интересно посмотреть, сможет ли он реализовать такой исход.



Я ставлю 70 на 30 в пользу Александра Емельяненко», — сказал Вартанян.



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