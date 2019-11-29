Эксперты: шансы «Краснодара» выйти в плей-офф Лиги Европы невелики
Вчера «Краснодар» на своём поле в рамках Лиги Европы обыграл «Базель» (1:0) и сохранил шансы на выход в плей-офф турнира. Чтобы выйти из группы, краснодарцам в последнем туре нужно победить на выезде испанский «Хетафе».
По оценке аналитиков, шансы «Краснодара» невелики. Поставить на победу российского клуба можно с коэффициентом 4.78. Это примерно 20% вероятности. Шансы испанского клуба победить букмекеры оценили коэффициентом 1.89 (52%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.5 (28%).
Встреча «Хетафе» — «Краснодар» состоится 12 декабря. В матче этих команд в Краснодаре сильнее оказался испанский клуб (2:1).
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