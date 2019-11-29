Емельяненко — Кокляев: прогноз Александра Шлеменко на бой

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко дал прогноз бой Александр Емельяненко — Михаил Кокляев.



Ставка: минимум 3 раунда за 1.92.



«Мне кажется, такого рода шоу проводится в России впервые. Мне очень интересно, как себя сможет проявить Кокляев. Он аутсайдер этого противостояния. Когда в боях меньше технической подготовленности и чисто профессиональных аспектов, а больше желания, они становятся для обывателей зрелищными и интересными.



Михаилу будет сложно довести бой до финала, но шанс есть всегда. Надеюсь, все пройдет без серьезных последствий для него. Я болею за Кокляева. Что касается прогноза, есть шансы, что бой пройдет все четыре раунда и завершится решением судей. Я видел, как готовится Михаил, он хорош. С большей долей вероятности победит Емельяненко, но его соперник – темная лошадка. Он с тренером подбирает хорошую тактику, я участвовал в его подготовке.



Кокляев трансформировался: у него совершенно другая форма, весовая категория. У него сильный удар, хотя у Емельяненко он не слабее. В отличие от Михаила, Александр оснащен технически и имеет опыт завершать бои нокаутами. В тяжелом весе может быть всякое. Кокляев может обрезать углы и держать Емельяненко в напряжении, особенно в ближней дистанции», — сказал Шлеменко.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

