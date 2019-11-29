Емельяненко — Кокляев: прогноз Игоря Рязанцева на поединок

Теле- и радиоведущий, обладатель 1-го дана по карате киокусинкай и главный редактор телеканала «СИЛА» Игорь Рязанцев дал прогноз на предстоящий бой Александр Емельяненко — Михаил Кокляев.



Ставка: победа Емельяненко техническим нокаутом за 3.00.



«29 ноября состоится один из самых обсуждаемых боев уходящего года – бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым. Много обсуждений, много споров на тему целесообразности таких поединков и много споров на тему результата.



Мне кажется, что результат довольно очевиден – Александр Емельяненко должен в этом бою побеждать, причём я думаю, что он может победить именно в тот момент, когда посчитает нужным. При этом победить он может досрочно, то есть нокаутом.



Дело в том, что у Михаила Кокляева опыта в единоборствах нет вообще. Конечно же, за то время, которое у Михаила было для подготовки, можно что-то освоить, но, не имея опыта официальных боев, применить эти навыки будет крайне сложно. И если Михаил, как он рассказал мне в личной беседе, рассчитывает на простые боксёрские комбинации и то, что они у него получались на спаррингах (а нужно понимать, что спарринг и официальны бой – это совершенно разные вещи), то Александр Емельяненко – совершенно другое дело.



У Александра огромный, колоссальный опыт профессиональных боев, в числе которых и один бой по профессиональному боксу. В своё время Александр отбоксировал шесть раундов с таким бойцом, как Хизир Плиев, и свёл бой к ничейному результату.



Таким образом, все преимущества у Александра — скорость, размах рук и, конечно же, пушечный удар, поэтому он явный фаворит. У Михаила такой скорости нет. У него есть сила, но я сомневаюсь, что он сможет применить в этом бою свои лучшие качества.



Я думаю, что бой продлится больше одного раунда – просто потому что Александр захочет немного разогреться, прочувствовать ринг и поиграть с Михаилом. Поэтому бой продлится больше одного раунда и, скорее всего, закончится техническим нокаутом», — сказал Рязанцев.



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