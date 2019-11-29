«Бостон» — «Рейнджерс»: прогноз Владимира Дехтярева на игру НХЛ

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM» Владимир Дехтярев дал прогноз на матч «Бостон» — «Рейнджерс» в рамках регулярного сезона НХЛ.



Ставка: меньше 7 шайб в матче за 1.73.



«Я бы рекомендовал вам взять ставку тотал меньше 6,5 заброшенных шайб в этом матче. Да, в составе «Бостона» играет лучший снайпер Лиги Дэвид Пастернак, но «Рейнджерс» в этом матче будут стараться сыграть строго в обороне, а у них это периодически получается. Я думаю, что в этом матче «Бостону» будет трудно преодолеть насыщенную оборону «Рейнджерс», которая попытается остановить Дэвида Пастернака и его команду.



Плюс у «Бостона» травмировано несколько ключевых игроков. Мне кажется, что это будет иметь роль в этом матче. Думаю, что здесь будет немного заброшенных шайб. Это дневная встреча, в которых иногда случается, что команды играют в малорезультативный хоккей, потому что им непривычно играть в столь раннее время. Это тоже влияет на итоговый результат.



На мой взгляд, у «Бостона» наметился если не спад, то команда несколько приостановилась. Это было видно по матчу с «Оттавой». Да, «Бостон» больше атаковал, но тем не менее «Оттаве» удалось сдержать мощное и грозное нападение «Бостона». Я думаю, что и у «Рейнджерс» в этом матче будет возможность постараться сдержать «Бостон». Я думаю, что у них это получится. Итак, берём на этот матч ставку тотал меньше 6,5 шайб», — сказал Дехтярев.



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