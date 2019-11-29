Макгрегор — Серроне: где и когда бой, какие ставки и коэффициенты

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор возвращается в большой спорт! Он подписал контракт на бой с американцем Дональдом Серроне. Поединок состоится 18 января 2020 года на турнире UFC в Лас-Вегасе. Букмекеры уже принимают ставки на исход противостояния.



По оценке экспертов, Макгрегор — фаворит. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 68% вероятности. Шансы Серроне аналитики оценили коэффициентом 2.98 (32%).



В октябре 2018 года Макгрегор проиграл бой россиянину Хабибу Нурмагомедову. После этого он объявил о завершении спортивной карьеры, но позднее передумал. Всего на счету ирландца — 21 победа и 4 поражения. У Серроне за карьеру 36 побед и 13 поражений. Он уступил в последних двух своих боях Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи.



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