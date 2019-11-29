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Эксперты: «Спартак» — явный аутсайдер матча с «Зенитом»

Эксперты: «Спартак» — явный аутсайдер матча с «Зенитом»
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Послезавтра, 1 декабря, в Санкт-Петербурге, в рамках 18-го тура РПЛ сыграют «Зенит» и «Спартак». По оценке букмекеров, команда Доменико Тедеско — аутсайдер противостояния.

Поставить на победу питерцев в матче можно с коэффициентом 1.55. Это примерно 62% вероятности. Шансы спартаковцев букмекеры оценили коэффициентом 6.25 (15%). Сделать ставку на ничью можно за 4.14 (23%).

После 17 туров зенитовцы лидируют в турнирной таблице, набрав 39 очков. Подопечные Доменико Тедеско расположились на шестой строчке, в активе «Спартака» 22 очка.

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