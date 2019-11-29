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Эксперты: Дзюба ответит фанатам «Спартака» на оскорбления голами

Эксперты: Дзюба ответит фанатам «Спартака» на оскорбления голами
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1 декабря в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и «Спартак». Атмосфера вокруг противостояния изрядно накалена: на днях КДК РФС оштрафовал московский клуб за оскорбления болельщиками футболиста «Зенита» Артёма Дзюбы на 100 тыс. рублей.

Букмекеры принимают ставки на то, что форвард сумеет ответить на оскорбления голами. Поставить на то, что Дзюба поразит ворота «Спартака» в ближайшем матче, можно с коэффициентом 2.00. Это примерно 47% вероятности. Сделать ставку на то, что нападающий не сможет забить спартаковцам, можно за 1.71 (53%).

Оскорбления в адрес Дзюбы начались во время матча сборной России с Сан-Марино и продолжились на игре «Спартака» с «Уралом» в 17-м туре РПЛ. Сам нападающий назвал предстоящую встречу с красно-белыми войной.

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