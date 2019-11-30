«Крылья Советов» — «Уфа»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата России

Известный комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Уфа» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Крыльев» за 2.43.



«До зимней паузы остаётся всего два тура, и сейчас любой матч на вес золота, особенно когда между собой играют соседи по турнирной таблице. Ну а с нынешней плотностью все соседи. Потому что «Спартаку», например, который идёт шестым, до пятого места меньше, чем до прямого вылета.



«Крылья» не забивают уже четыре игры подряд, это ненормально. Многое у самарцев зависит от фигуры Александра Соболева, который перестал демонстрировать результативность. Все команды Миодрага Божовича играют в атаку, поэтому серия без голов должна завершиться.



Большие матчи против «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Самаре не удались, но борьбу «Крылья» навязывали всем, а значит, и в матче с «Уфой» они будут фаворитами.



Еще недавно, кстати, «Крылья» были на месте нынешнего «Спартака», поэтому в РПЛ всё очень и очень переменчиво. Александр Соболев забьёт, а «Крылья Советов» выиграют. Мой прогноз на эту встречу — победа хозяев с коэффициентом 2.34».



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