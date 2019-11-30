«Ростов» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Урал» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: обе забьют за 1.95.
«О проблемах «Ростова» сейчас все говорят, к сожалению. И все ждут, что это скажется на качестве игры. На мой взгляд, это не очень сказывается, хотя результаты ухудшились. В матче с «Динамо» «Ростов» неплохо выглядел, в первом тайме просто лучше играл, но не повезло в концовке. Ионов не сумел реализовать пенальти.
Давно «Ростов» не побеждал, проиграл в последней домашней встрече, с «Тамбовом». На этот раз мотивация будет максимальной, как мне кажется.
«Урал» не любит закрываться. Матч со «Спартаком» — исключение. Не было в составе не только Бикфалви, которого принято считать лидером команды, но и Эль-Кабира. Как раз Эль-Кабир, на мой взгляд, является важнейшей фигурой в атаке уральцев. В этом матче они оба могут вернуться. Ну и в любом случае у «Урала» будет больше шансов, чтобы выбежать в контратаку. «Ростов» будет стремиться играть от себя, владеть мячом.
Думаю, в этом матче как раз можно ждать голов. Поставлю на «обе забьют».
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