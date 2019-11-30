«Ахмат» — «Рубин»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Рубин» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: победа «Ахмата» за 2.05.
«Выиграл «Ахмат» важный для себя матч в Оренбурге. Давно не было побед у грозненцев. Где-то не повезло в матче с «Динамо». Но сейчас настроение в команде должно улучшиться. И к этой встрече грозненцы подходят фаворитами. Это, на мой взгляд, очевидно.
Что касается «Рубина», то он очень неплохой матч выдал с «Зенитом». Не повезло в ряде эпизодов. Опять же, судейские вопросы возникали после той встречи. «Рубин», на мой взгляд, не заслуживал поражения в том матче. Лучше он выглядел, чем в ряде предыдущих встреч.
Выезд в Грозный — для любой команды испытание. Выиграть там сложно, тем более сейчас, когда «Ахмат» в хорошем настроении подходит к игре. «Рубин» будет играть от обороны, но, думаю, неопытность команды сыграет свою роль. Где-то со стандарта или после давления «Ахмат» забьёт. Здесь просто возьму победу хозяев».
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