«Бавария» — «Байер»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

Известный телекомментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Байер».
Ставка: победа «Баварии» с форой (–2) за 2.10.
«Бавария» забила 16 мячей и ни одного не пропустила при новом тренере Хансе Флике, который, скорее всего, получит полноценный тренерский контракт. Поскольку это человек, с которым связан успех сборной Германии на чемпионате мира 2014 года, многие футболисты этого состава знают, что такое победа на том мировом первенстве. Скорее всего, в матче с «Байером», у которого предостаточно проблем, «Бавария» выиграет.
Ставить на победу скучно. Учитывая, что «Байер» — весьма любопытная и открытая команда, но при этом не лишённая проблем, я предлагаю поставить не просто на выигрыш «Баварии», а на успех с форой (–2). Всё-таки у леверкузенцев есть определённые трудности, особенно ярко они проявляются в гостевых матчах. Видимо, это как раз и произойдёт в игре против «Баварии».
- 30 ноября 2019
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:20
-
12:55
-
12:24
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 29 ноября 2019
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:06
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:49
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 28 ноября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:30