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«Бавария» — «Байер»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

«Бавария» — «Байер»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии
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Известный телекомментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Байер».

Ставка: победа «Баварии» с форой (–2) за 2.10.

«Бавария» забила 16 мячей и ни одного не пропустила при новом тренере Хансе Флике, который, скорее всего, получит полноценный тренерский контракт. Поскольку это человек, с которым связан успех сборной Германии на чемпионате мира 2014 года, многие футболисты этого состава знают, что такое победа на том мировом первенстве. Скорее всего, в матче с «Байером», у которого предостаточно проблем, «Бавария» выиграет.

Ставить на победу скучно. Учитывая, что «Байер» — весьма любопытная и открытая команда, но при этом не лишённая проблем, я предлагаю поставить не просто на выигрыш «Баварии», а на успех с форой (–2). Всё-таки у леверкузенцев есть определённые трудности, особенно ярко они проявляются в гостевых матчах. Видимо, это как раз и произойдёт в игре против «Баварии».

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