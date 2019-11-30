«Алавес» — «Реал Мадрид»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Алавес» — «Реал Мадрид».



Ставка: Бензема забьет за 1.75, «Реал Мадрид» победит за 1.57.



«Реал» на данный момент находится в хорошей форме. Команда продемонстрировала качественный футбол в недавнем матче Лиги чемпионов с ПСЖ и решила задачу по выходу в плей-офф этого турнира. Беречь силы для заключительной встречи группового этапа ЛЧ нет смысла, а значит, все ресурсы будут задействованы во внутреннем первенстве. Поэтому для меня мадридцы являются явными фаворитами предстоящего поединка с «Алавесом». Кроме того, в отличной форме находится Карим Бензема, который забивает практически в каждом матче. Не очень мастеровитой обороне хозяев будет крайне непросто сдержать француза.



В прошлом сезоне «Алавес» демонстрировал более качественный футбол, но и сейчас это «неприятная» команда, способная отобрать очки у лидеров, особенно на своем поле. Однако я сомневаюсь, что хозяева смогут доставить набравшему ход «Реалу» какие-то проблемы. Не думаю даже, что у них получится забить хотя бы один гол. Но это футбол, а в нём любая ошибка может стать результативной».