«Ростов» — «Урал»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата России «Ростов» — «Урал».



Ставка: «Ростов» победит за 1.65.



«У «Ростова» проблемы прежде всего психологического характера. Команда не может выиграть уже три встречи подряд в чемпионате, две из которых ростовчане проиграли. Правда, в матче с «Динамо» не обошлось без судейской ошибки в пользу москвичей. Кроме того, у клуба проблемы с финансированием. Всё это не может не сказаться на игре команды, однако в предстоящем поединке я считаю «Ростов» фаворитом.



«Урал» смог взять очки в предыдущем туре в игре со «Спартаком». Конечно, «Спартак» сейчас не демонстрирует качественного футбола, однако у москвичей в том матче было огромное количество моментов. Екатеринбуржцам очень повезло, что ни один из этих шансов не был реализован. Уверен, что перед своими болельщиками Ионов, Шомуродов и Ерёменко накажут «Урал» за такую игру в обороне».