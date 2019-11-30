«Ростов» — «Урал»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата России «Ростов» — «Урал».
Ставка: «Ростов» победит за 1.65.
«У «Ростова» проблемы прежде всего психологического характера. Команда не может выиграть уже три встречи подряд в чемпионате, две из которых ростовчане проиграли. Правда, в матче с «Динамо» не обошлось без судейской ошибки в пользу москвичей. Кроме того, у клуба проблемы с финансированием. Всё это не может не сказаться на игре команды, однако в предстоящем поединке я считаю «Ростов» фаворитом.
«Урал» смог взять очки в предыдущем туре в игре со «Спартаком». Конечно, «Спартак» сейчас не демонстрирует качественного футбола, однако у москвичей в том матче было огромное количество моментов. Екатеринбуржцам очень повезло, что ни один из этих шансов не был реализован. Уверен, что перед своими болельщиками Ионов, Шомуродов и Ерёменко накажут «Урал» за такую игру в обороне».
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