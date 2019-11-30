«Ахмат» — «Рубин»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 18-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Рубин» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют за 2.20.



«Если бы я не смотрел последнюю игру «Рубина» против «Зенита», то я, конечно, говорил бы, что «Ахмат» — фаворит. Но «Рубин» меня приятно удивил. Казанцы играли на равных с «Зенитом», для которого в том матче не всё получилось так просто. В предстоящем поединке, несмотря на то что играют в Грозном, шансы на положительный результат у «Рубина» есть. Казанцы способны не проиграть.



«Рубин» очень здорово играл против «Зенита». Конечно, не в блестящем состоянии был газон, но тем не менее казанцы по игре ни в чём не уступали. У «Рубина» в прошлом туре отсутствовали по ряду причин важные игроки в атаке, а сейчас они усилят команду.



«Ахмат» в прошлом туре меня ничем не удивил. Хотя у них всё в порядке с составом, качественной игры нет, поэтому команда Игоря Шалимова не является фаворитом этого матча. Правда, на своём поле «Ахмат» — это немного другая команда, чем на выезде, но всё же не до такой степени. У них много опытных игроков, и им нет разницы, где играть — дома или в гостях.



В этом матче обе команды могут забить. У «Рубина» есть кому завершать атаки, и его игроки хороши также во второй линии. Когда у казанцев грузинские ребята в порядке, они создают большое количество голевых моментов. И рано или поздно эти моменты будут реализовываться. Они хорошо проникают в штрафную, на них могут сфолить. В целом, если говорить про выступление «Рубина» в чемпионате, они играют очень волнообразно. Здорово начали, но потом команда просела, много игр провела невнятно, а сейчас, кажется, снова нашла себя.



«Ахмат» перестраивается. Грозненцы сейчас стали лучше контролировать мяч, больше внизу его держат. Стало меньше забросов, потому что у них есть кому организовывать атаки: Глушаков и Иванов, например. Во всех линиях у них качественные игроки, но непонятно, почему нет результата. Я не думаю, что в перспективе какой-либо из этих команд будет грозить вылет из Премьер-Лиги, потому что есть другие команды, которые близки к этому».



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