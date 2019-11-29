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Black Friday вместе с БК ФОНБЕТ. Зарегистрируйся и получи беспроигрышную ставку

Black Friday вместе с БК ФОНБЕТ. Зарегистрируйся и получи беспроигрышную ставку
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Сегодня, 29 ноября, наступила «чёрная пятница» – день, в который начинается серия скидок, розыгрышей и акций. В этом году ФОНБЕТ станет частью этого праздника. Прими участие в акции «Чёрная пятница» от ФОНБЕТ и получи гарантированную беспроигрышную ставку номиналом 500 рублей.

Чтобы принять участие, зарегистрируйся на странице акции и внеси на счёт от 500 рублей. После пополнения счёта будет доступна беспроигрышная ставка номиналом 500 рублей. Акция продлится с 29 ноября по 1 декабря 2019 года.

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