Макгрегор — Серроне: кто победит, на кого ставить 18 января

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор подписал контракт на бой с американцем Дональдом Серроне. Поединок состоится 18 января 2020 года на турнире UFC в Лас-Вегасе. Букмекеры уже принимают ставки на исход противостояния.



По оценке экспертов, Макгрегор — фаворит. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 68% вероятности. Шансы Серроне аналитики оценили коэффициентом 2.98 (32%).



Свой последний на текущий момент бой Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в октябре 2018 года. Всего на счету ирландца 21 победа и 4 поражения. У его соперника, Дональда Серроне, за карьеру 36 побед и 13 поражений. Он уступил в последних двух своих боях Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи. Оба раза американец не смог довести поединок до конца.



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