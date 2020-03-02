«Сочи» — «Оренбург»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Сочи» — «Оренбург» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Ставка: ничья в первом тайме и итоговая победа «Сочи» за 5.75.
«Оренбург» в ряде встреч играл лучше соперников, но, к сожалению, не получалось добыть результат. Где-то свои ошибки мешали, где-то реализация была плохой. Но и к судейству есть вопросы. Из-за решений судей во многих матчах «Оренбург» очки терял. И это, конечно, влияет на настроение в команде.
«Сочи» сейчас на последнем месте. Сменили тренера, уволив Точилина. Но в первом матче это не помогло выиграть. В Уфе неплохо сочинцы смотрелись, особенно в первом тайме, повели. Но, к сожалению, уверенности нет, поэтому весь второй тайм сидели у своей штрафной, оберегая преимущество, но пропустили. Ничья.
В домашнем матче «Сочи» нужно выиграть, чтобы догнать группу команд, которая борется за спасение или хотя бы место в переходных встречах. Мне кажется, первый тайм получится осторожным, риска не будет. «Оренбургу» тоже нужны очки. Но во втором тайме «Сочи» сумеет добавить и победить. Всё-таки класс исполнителей должен сказаться. Полоз сейчас хорош, в полузащите есть сильные ребята. Так что — в первом тайме ничья, но «Сочи» выиграет в итоге».
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