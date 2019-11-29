«Лейкерс» — «Вашингтон». Прогноз Владимира Прокофьева на матч НБА 30 ноября

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Вашингтон Уизардс».

Ставка: победа «Лейкерс» в первой половине с форой «-5,5» с коэффициентом 1.88

В ближайший игровой день в НБА пройдёт 13 матчей, и от разнообразия вариантов можно легко запутаться при выборе ставки. Мы рассмотрим поединок «Лейкерс» и «Уизардс», где, на первый взгляд, всё понятно относительно победителя встречи.

У «Лос-Анджелеса» 16 побед за 17 последних матчей, первая строчка, как в мощной Западной конференции, так и во всей лиге. Калифорнийцы ответственно подходят к игре на обеих половинах площадки. «Лейкерс» входят в топ-10 и по защитному, и по атакующему рейтингу.

Формально у «Лос-Анджелеса» под вопросом Дэвис, но всех букмекерских конторах, где дают линию на личную статистику, установлены котировки на Энтони. За коэффициент 1.88 можно проверить фору «-5,5» на «Лейкерс» в первой половине. Брать гандикап на весь матч опасно, так как хозяева способны добиться нужного результата, а затем валять дурака в заключительной двенадцатиминутке.

«Уизардс» сейчас находятся в краткосрочном турне по Западу. «Вашингтон» получил «-13» от «Денвера», но одолел «Финикс». Для команды Скотта Брукса успех в поединке с «Санз» был необходим, так как впереди «Лейкерс» и «Клипперс». Статистика и преимущество в габаритах намекают на разгромную победу калифорнийцев.

Самые невысокие игроки «Лейкерс» в стартовой пятёрке – это Дэнни Грин и Колдуэлл-Поуп. Айзея ниже каждого из них на 15 сантиметров. «Вашингтон» представляет собой дыру в обороне, у «Уизардс» худший защитный рейтинг во всей лиге. Для «Лос-Анджелеса» будет одно удовольствие разрывать слабого соперника на куски.

Дома «Лейкерс» в среднем делают «-7,6» за первую половину. Всё, что не залетит с первой попытки, хозяева добавят после подборов. «Уизардс» на 27-й позиции по борьбе за отскоки, а калифорнийцы входят в топ-10 по указанному компоненту. Если Леброн и компания подойдут к матчу с серьёзным настроем, то проблем у «Лос-Анджелеса» не возникнет.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.