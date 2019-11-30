«Ахмат» — «Рубин»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России 30 ноября

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Рубин».
Ставка: «Ахмат» победит всухую за 2.95, «Ахмат» победит во втором тайме за 2.50.
«Рубину» очень трудно даются голы. Они забили всего 9 раз. Хотя начали сезон очень ярко, и всем экспертам нравилось, как они играют в атаке. Но потом всё разрушилось. И в обороне не получается, как при Бердыеве, и а атаке не клеится.
А с приходом в «Ахмат» Шалимова у них немного сдвинулись результаты. Более того, они играют на своем поле, находятся рядом друг с другом. Я думаю, что «Ахмат» дома не отпустит «Рубин».
Ставлю на победу «Ахмата» и на его успех во втором тайме, а также думаю, что «Рубин» не забьёт».
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