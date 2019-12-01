«Зенит» — «Спартак»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 18-го тура РПЛ

Футбольный комментатор, спортивный журналист и главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Зенит» — «Спартак».



Ставка: ничья за 4.34.



«Одна из самых ожидаемых встреч российского сезона, с большим количеством интриг и вопросов. Думаю, будет настоящая битва, даже, как сказал Артём Дзюба, война. Сложно судить, как завершится матч. Зная, что у «Зенита» довольно сложный график в Лиге чемпионов и много сил отнял матч с «Лионом», а для «Спартака» это очень принципиальный матч, взял бы лобовую ничью.



Мне кажется, она может устроить всех, хотя очевидно, что обе команды хотят играть на победу. Однако, учитывая проблемы соперников, ничья — вполне реальный исход матча».



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