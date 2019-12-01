Эксперты уверены в победе «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ со «Спартаком»

Сегодня, 1 декабря, в Санкт-Петербурге в матче 18-го тура РПЛ встречаются «Зенит» и «Спартак». По оценке букмекеров, команда Доменико Тедеско — аутсайдер матча.
Поставить на победу питерцев можно с коэффициентом 1.50 (примерно 65% ). Шансы спартаковцев букмекеры оценили коэффициентом 7.20 (13%). Сделать ставку на ничью можно за 4.33 (22%).
Поставить на тотал больше 2,5 мяча можно за 1.93, тотал меньше 2,5 мяча идёт за 1.96. Вариант «обе забьют» оценён коэффициентом 1.95.
После 17 туров зенитовцы лидируют в турнирной таблице, набрав 39 очков. Подопечные Доменико Тедеско — на седьмом месте, в активе «Спартака» 22 очка.
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