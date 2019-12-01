«Зенит» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата России 1 декабря

Известный комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча за 3.32.



«Надо сказать, «Спартак» впечатляет в обороне. Я комментировал его матч с «Уралом». Так вот, важно было не только то, как играют Жиго, Джикия и Кутепов, если он здоров. У них полный порядок в центре обороны. Жиго — просто монстр единоборств! Кстати, очередное его противостояние намечается с Дзюбой, и это будет очень круто.



Меня восхищает то, как «Спартак» здорово реагирует на атаки соперника и быстро возвращается на заднюю линию. Я думаю, что это будет оборонительная модель игры.



В матче в Санкт-Петербурге очевидным фаворитом будет «Зенит». «Зенит» в тонусе. Но это может быть не столько тонус, сколько потраченные силы после Лиги чемпионов. Тяжелейшая игра против «Лиона», довольно эмоциональная. Победа, конечно, лечит, реанимирует и возвращает силы, но всё равно они были потрачены. Мне кажется, что для сверхэмоциональный игры со «Спартаком» сил не хватит.



Мне видится, что эта игра не будет шибко результативной. «Спартак» действует от обороны в большинстве матчей. Мы помним, что в этом сезоне «Спартак» неплохо играл с ЦСКА, с тем же «Зенитом» на своем поле, много голов мы там не видели.



Учитывая тот фактор, что «Зенит» — с потраченными силами, а «Спартак» — на своей волне и неплох в обороне, мы много голов не увидим. При этом я рискну предположить, что «Спартак» этот матч не проиграет. Я думаю, что как минимум ничью он увезёт из Санкт-Петербурга. Мои любимые комбинированные ставки — Х2 + тотал меньше 3,5. Перестрахуюсь. Но если хотите коэффициент побольше, возьмите тотал меньше 2,5. Мало ли что — вдруг Дзюба рассвирепеет?»



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