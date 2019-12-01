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«Атлетико Мадрид» — «Барселона»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Примеры

«Атлетико Мадрид» — «Барселона»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Примеры
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Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 14-го тура Примеры сезона-2019/20 «Атлетико Мадрид» — «Барселона».

Ставка: тотал больше 2,5 гола за 2.16.

«В этом матче, понятно, решается многое. «Атлетико» на три очка отстаёт от «Барселоны», и если он сумеет выиграть в очной встрече дома, то может реально претендовать на самую высокую позицию в лиге, на победу в ней.

Так как у обеих команд были относительно сложные матчи в Лиге чемпионов, они не будут играть «на свежести». Но учитывая, что эта игра на «Ванда Метрополитано» для них даже важнее, нам стоит ждать яркого футбола, особенно от «Барселоны».

Каталонцы сейчас ярки в атаки, во многом благодаря действиям Месси. Ну и «Атлетико» в этом году старается играть немножко в другой — не оборонительный — футбол. Поэтому я бы поставил на ТБ (2,5)».

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