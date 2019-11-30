«Челси» — «Вест Хэм»: прогноз Георгия Черданцева на матч 14-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 14-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Челси» — «Вест Хэм».



Ставка: победа «Вест Хэма» с форой (+1,5) за 2.10, «Вест Хэм» забьет за 1.64.



«Если бы не ужасающее состояние «Вест Хэма», можно было бы порассуждать о том, что у «Челси» за короткое время третий матч, а два предыдущих были очень сложными — с «Сити» и в Лиге чемпионов. К тому же у «Челси» в списке травмированных много игроков.

«Вест Хэм» целую неделю готовился к матчу. Пеллегрини — опытный тренер, четвёртое поражение подряд может отправить его команду в зону вылета. Рискнул бы поставить на то, что гости не проиграют. А если проиграют, то им нужно менять тренера».



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