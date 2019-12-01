«Парма» — «Милан»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч чемпионата Италии

Известный комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч чемпионата Италии «Парма» — «Милан».



Ставка: ничья за 3.40.



«У себя дома играют пармезанцы. Они действительно выглядят стабильнее соперника в этом сезоне и по результатам, и по качеству игры, и по всему тому, что происходит внутри клуба. Роберто Д'Аверса в этом сезоне вместе с командой прибавил, мы видим по результатам, что за последние шесть матчей всего одно поражение, дома была обыграна «Рома». Команда вообще хорошо играет с грандами. С «Интером» совсем недавно в гостях сыграли вничью, успешно используя контратакующую модель. Не проиграли, сыграв вничью, «Болонье» в минувшем туре, которая дома очень хороша.



Что касается «Милана», то вы, конечно, в курсе всех их неприятностей и невзгод. Конечно, результат не тот. Посмотрите, какой календарь был у «Милана»: играли с «Лацио», с «Ювентусом», с «Наполи». Ни одной победы, но на мой взгляд, с «Ювентусом» играли очень прилично и собранно. В целом за десять последних туров почти со всеми соперниками-грандами они сыграли. Короче говоря, тяжёлый график, а тут ещё и выезд в Парму.



Но есть у «Пармы» одна большая проблема — травмы атакующих футболистов. Корнелиус, который уже успел гол за команду забить, травмирован. Инглезе, форвард сборной Италии, давно травмирован. Ну и Янн Карамо, который в контратаках безумно хорош, тоже травму получил. Есть Жервиньо и Спрокати, но всё-равно обойма невелика, если мы говорим о футболистах атаки.



Я бы предложил подумать насчёт ставки на «тотал меньше 2,5». Это один из вариантов для тех, кто хочет небольшой коэффициент, но надёжный. Но я в данной ситуации хочу рискнуть. За пять последних туров у «Пармы» было три ничейных результата, она фаворит, хотя и без некоторых лидеров в атаке. «Милан» хорош, и он без особенных травм — там разве что Дуарте сломался. Я думаю, что можно рискнуть и поставить на ничью в этом матче. Чистая ничья с коэффициентом 3.40 — вот мой прогноз».



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