«Зенит» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч Российской Премьер-Лиги

Известный комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 1.87.



«Естественно, нужно исходить из того, как за три дня до игры со «Спартаком» на своём поле «Зенит» сыграл с «Лионом». У «Зенита» будет совсем мало времени на подготовку к матчу со «Спартаком», но у него есть варианты замен. Может быть, это не будет так страшно для клуба и ему хватит этих трёх дней. «Зенит» захочет до зимы укрепить свое лидерство в национальном первенстве и набрать максимальное количество очков, чтобы легче себя чувствовать в играх Лиги чемпионов.



«Зенит» умеет вытаскивать матчи. «Зенит» — это класс. Даже когда всё не очень складывается, как в матче в Казани с «Рубином», всё равно дожимает соперника и забивает. У «Спартака» это не получается. Играл «Спартак» с «Уралом» в Екатеринбурге, были моменты, но дожать красно-белые не могут: бьют, бьют — и не попадают. Но, с другой стороны, должно же когда-то спартаковцев прорвать. Другое дело, что в Питере не будет столько моментов, сколько было в Екатеринбурге. Всё-таки я не думаю, что будет ноль забитых мячей в этом матче у «Спартака». Но я не буду на этом свой прогноз строить.



Будет, как мне кажется, довольно открытая игра. «Зенит» — самая забивающая команда в нашем чемпионате. Новый тренер «Спартака» понимает, что болельщики требуют от него не набора очков по зёрнышку, как 0:0 в Екатеринбурге. Объяснения, что «Урал» всегда был сложным соперником, уже не подходят. Нужны убедительные победы. Игроки это тоже понимают.



И последнее, что хотелось бы сказать. У Дзюбы сейчас сложный период. Я не буду останавливаться на этой ситуации. Но Дзюба против «Спартака» — это принципиальный матч. Это делает ситуацию для Артёма еще более горячей и острой. Он точно здесь будет стараться забить и проявить себя.



Исходя из того, о чём я говорил, поставлю на то, что в матче «Зенит» — «Спартак» будет тотал больше 2,5 с коэффициентом 1.87».



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