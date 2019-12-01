«Зенит» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч Российской Премьер-Лиги

Известный комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 1.87.
«Естественно, нужно исходить из того, как за три дня до игры со «Спартаком» на своём поле «Зенит» сыграл с «Лионом». У «Зенита» будет совсем мало времени на подготовку к матчу со «Спартаком», но у него есть варианты замен. Может быть, это не будет так страшно для клуба и ему хватит этих трёх дней. «Зенит» захочет до зимы укрепить свое лидерство в национальном первенстве и набрать максимальное количество очков, чтобы легче себя чувствовать в играх Лиги чемпионов.
«Зенит» умеет вытаскивать матчи. «Зенит» — это класс. Даже когда всё не очень складывается, как в матче в Казани с «Рубином», всё равно дожимает соперника и забивает. У «Спартака» это не получается. Играл «Спартак» с «Уралом» в Екатеринбурге, были моменты, но дожать красно-белые не могут: бьют, бьют — и не попадают. Но, с другой стороны, должно же когда-то спартаковцев прорвать. Другое дело, что в Питере не будет столько моментов, сколько было в Екатеринбурге. Всё-таки я не думаю, что будет ноль забитых мячей в этом матче у «Спартака». Но я не буду на этом свой прогноз строить.
Будет, как мне кажется, довольно открытая игра. «Зенит» — самая забивающая команда в нашем чемпионате. Новый тренер «Спартака» понимает, что болельщики требуют от него не набора очков по зёрнышку, как 0:0 в Екатеринбурге. Объяснения, что «Урал» всегда был сложным соперником, уже не подходят. Нужны убедительные победы. Игроки это тоже понимают.
И последнее, что хотелось бы сказать. У Дзюбы сейчас сложный период. Я не буду останавливаться на этой ситуации. Но Дзюба против «Спартака» — это принципиальный матч. Это делает ситуацию для Артёма еще более горячей и острой. Он точно здесь будет стараться забить и проявить себя.
Исходя из того, о чём я говорил, поставлю на то, что в матче «Зенит» — «Спартак» будет тотал больше 2,5 с коэффициентом 1.87».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 1 декабря 2019
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 30 ноября 2019
-
21:22
-
19:30
-
19:00
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00