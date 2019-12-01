«Зенит» — «Спартак»: прогноз Отара Кушанашвили на матч чемпионата России

Известный шоумен Отар Кушанашвили сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: удаление за 3.20.
«Я не знаю, чем закончится матч. Знаю только про назначение многострадального Вилкова, для которого мир уже давно маркирован на добро и зло после всего, что он услышал в свой адрес. Я восхищаюсь последовательностью Александра Егорова — вот сталактит! И всех его подопечных называют плохими словами, всем желают летального исхода. Вилков — человек, которого нужно удалить из судейского корпуса. Да, согласен, матч года будет судить он.
Восхищаюсь Егоровым — непрошибаемый, непроходимый. Человек с улыбкой плохо сделавшего свою работу стоматолога. Я серьёзно, там ведь зубы размером с нашу камеру. Саша, позвонили бы мне, дал бы вам хороший номер. Вилков будет судить, а это значит, что будет две красные карты. Вилков сейчас думает: на меня обрушатся, если удалю оттуда, удалить надо того. В матче «Зенит» — «Спартак» будет удаление, коэффициент на такую вероятность равен 3,20.
Вероятно, будет пенальти. Но в том, что Дзюба забьёт, будет красная карта и будет в реальном смысле слова кровь, откуда только можно, я уверен. Это гарантированно! Тедеско, добро пожаловать в страну кипящих котлов».
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