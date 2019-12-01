«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 18-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Локомотив» победит за 2.20.



«В этом матче я отдаю предпочтение «Локомотиву», несмотря на то что у «Динамо» сейчас хорошая пресса и команда в последних матчах не проигрывает.



Последняя победа «Динамо» меня не воодушевила. В том матче был непонятный пенальти и были прочие моменты, но даже дело не в этом. «Локомотив» очень стабилен в игре. Да, был период, когда он не побеждал, но тогда были серьёзные матчи в еврокубках и сложный календарь. А сейчас «Локомотив» играет на своём уровне, все ключевые игроки в строю. Поэтому я ставлю на его победу.



На игру «Локомотива» с «Динамо» не повлияет прошедшая игра против «Байера» в Лиге чемпионов, потому что «железнодорожники» привыкли к такому графику, а тренерскому штабу удастся привести команду в порядок перед встречей в национальном чемпионате. Юрий Сёмин — опытный тренер, который знает, как работать в таком графике. Поэтому это не помешает добиться победы в московском дерби. Можно отметить также, что матч с «Динамо» играется на «РЖД Арене».



У московского «Динамо» пока что плохо обстоят дела с реализацией, несмотря на появление в составе Игбуна. Он особо себя не проявляет. Не думаю, что против «Локомотива» ему удастся сыграть лучше. «Локомотив», возможно, сыграет в три центральных защитника и сможет надёжно обороняться. У «Динамо» не примет участия в матче Себастиан Шиманьски, и это серьёзная потеря. Он очень активный, дерзкий игрок, и я не представляю, кто сейчас может его заменить».



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