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«Зенит» — «Спартак»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России

«Зенит» — «Спартак»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России
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Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата России «Зенит» — «Спартак».

Ставка: победа «Зенита» с форой (–1,5) за 2.53.

«Я думаю, что «Зенит» является явным фаворитом в игре со «Спартаком», даже несмотря на то что питерцы подойдут к этому матчу после встречи с «Лионом» в Лиге чемпионов. Команда уверенно лидирует в чемпионате, меньше всех пропускает, да и игроки «Зенита» выше классом, чем футболисты «Спартака».

У «Спартака» проблемы с игрой. У Тедеско было ещё слишком мало времени, чтобы поставить команде свой футбол. У москвичей практически ничего не получается в атаке. На мой взгляд, перевод Бакаева в центр не принёс необходимого результата. «Спартак» не смог забить даже «Уралу» в прошлом туре, поэтому не думаю, что у команды получится огорчить лидера чемпионата, да ещё и на его поле.

Учитывая форму и класс игроков «Зенита», а также игровые проблемы «Спартака», предлагаю поставить на уверенную победу хозяев в предстоящем матче».

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