«Зенит» — «Спартак»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 18-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в 18-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: «Зенит» победит за 1.55, обе забьют за 1.95.
«Я считаю, что «Зенит» является фаворитом предстоящей игры. Команда подходит к матчу со «Спартаком» в хорошем настроении после важной победы в Лиге чемпионов над «Лионом». Питерцы будут более раскованы в эмоциональном плане. У них есть неплохой отрыв от второго места в чемпионате и, соответственно, есть право на ошибку.
Чего нельзя сказать о «Спартаке», где каждая потеря очков может опустить команду в нижнюю часть турнирной таблицы и приблизить к зоне стыковых матчей. Московская команда не сможет играть первым номером в предстоящем поединке. «Спартак» пока не готов к этому ни в моральном, ни в физическом, ни в тактическом плане.
Вместе с тем, учитывая периодически возникающие проблемы в обороне питерской команды, полагаю, что спартаковцы вполне могут забить сопернику. Правда, не думаю, что этого хватит для того, чтобы отобрать очки у лидера чемпионата».
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