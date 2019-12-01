«Атлетико Мадрид» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетико Мадрид» – «Барселона».



Ставка: победа «Атлетико» за 2.76.



«Барселоне» будет тяжело в предстоящем матче. Каталонцы в этом сезоне демонстрируют невнятную игру на выезде. В прошлом туре команда, проигрывая в ходе встречи, с трудом обыграла «Леганес», замыкающий турнирную таблицу чемпионата. У «Атлетико» будет запредельная мотивация. Симеоне сможет должным образом настроить своих футболистов на принципиальный матч, да и полный стадион болельщиков даст команде необходимый импульс.



Мадридцы, как всегда, сильны обороной и будут действовать на контратаках, которые станут завершать Мората и Диего Коста. К тому же после травмы восстановился Жоау Феликс, он сможет разнообразить игру хозяев в нападении. Думаю, у «Атлетико» хорошие шансы на победу в предстоящей встрече».

«Атлетико» — «Барселона». Прогноз: берём коэффициент 3.55 в суперматче Примеры Обе команды на неделе провели важные матчи в Лиге чемпионов.