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«Атлетико Мадрид» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

«Атлетико Мадрид» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры
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Экс-футболист и действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетико Мадрид» – «Барселона».

Ставка: победа «Атлетико» за 2.76.

«Барселоне» будет тяжело в предстоящем матче. Каталонцы в этом сезоне демонстрируют невнятную игру на выезде. В прошлом туре команда, проигрывая в ходе встречи, с трудом обыграла «Леганес», замыкающий турнирную таблицу чемпионата. У «Атлетико» будет запредельная мотивация. Симеоне сможет должным образом настроить своих футболистов на принципиальный матч, да и полный стадион болельщиков даст команде необходимый импульс.

Мадридцы, как всегда, сильны обороной и будут действовать на контратаках, которые станут завершать Мората и Диего Коста. К тому же после травмы восстановился Жоау Феликс, он сможет разнообразить игру хозяев в нападении. Думаю, у «Атлетико» хорошие шансы на победу в предстоящей встрече».

«Атлетико» — «Барселона». Прогноз: берём коэффициент 3.55 в суперматче Примеры
Обе команды на неделе провели важные матчи в Лиге чемпионов.
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