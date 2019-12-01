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«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России

«Локомотив» — «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России
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Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо».

Ставка: «Локомотив» выиграет за 2.15, «Динамо» не забьет за 2.35, ТМ 2,5 мяча за 1.55.

«Все последние матчи, особенно в еврокубках, «Локомотив» проводил довольно прилично, но чуть-чуть не хватало удачи. Были моменты, Миранчук выходил один на один, но не забивал. Когда «Локомотив» играет в чемпионате, игроки более раскрепощены, более уверены. Поэтому «Локомотив» свои голы забьёт, а «Динамо» забитые мячи даются с трудом. В последних двух выигранных матчах было два пенальти, а вот с игры они практически ничего забить не могут».

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