«Зенит» — «Спартак»: прогноз Александра Бубнова на матч 18-го тура РПЛ

Бывший футболист «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 18-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» — «Спартак», который состоится 1 декабря в Санкт-Петербурге.



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1,5) за 2.50, точный счёт 2:0 за 6.65.



«На мой взгляд, в этом матче «Зенит» — явный фаворит. Игра петербуржцев неплохо отлажена и приносит результат что в Российской Премьер-Лиге, что в Лиге чемпионов. «Спартак» же сейчас находится только в начале строительства новой команды. В матче с таким соперником это скажется. Думаю, «Зенит» победит с разницей в два мяча».



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