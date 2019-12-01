«Атлетико» — «Барселона»: эксперты не видят фаворита в матче чемпионата Испании

1 декабря в Мадриде состоится матч 15-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.
Букмекеры не видят в игре фаворита, но отдают минимальное преимущество «Барселоне». Поставить на её победу предлагается с коэффициентом 2.70 (38%). Успех «Атлетико» идёт за 2.85 (34%), ничья оценена коэффициентом 3.28 (28%).
По мнению аналитиков, встреча не получится результативной. Ставки на тотал больше 2,5 мяча принимаются с коэффициентом 2.17, тотал меньше 2,5 мяча идёт за 1.77.
Наиболее вероятный автор гола — Лионель Месси (2.38). Следом идут Альваро Мората (2.63) и Луис Суарес (2.88).
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